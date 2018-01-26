Совфед предложил: из квитанций на оплату ЖКХ уберут навязанную услугу

Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров уверен, что нужно на законодательном уровне защищать население от навязывания ненужных услуг.
В частности он предложил убрать из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и полиса ОСАГО «социальную» страховку.
Сенатор подчеркнул, что нужно жёстко пресекать такое поведение управляющих компаний, передаёт ВашГород.ру
Ранее глава Новокузнецка рассказал о новой схеме платежей за ЖКУ.
novokuznetsk.su
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