Совфед предложил: из квитанций на оплату ЖКХ уберут навязанную услугу

Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров уверен, что нужно на законодательном уровне защищать население от навязывания ненужных услуг.

В частности он предложил убрать из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и полиса ОСАГО «социальную» страховку.

Сенатор подчеркнул, что нужно жёстко пресекать такое поведение управляющих компаний, передаёт ВашГород.ру

Ранее глава Новокузнецка рассказал о новой схеме платежей за ЖКУ.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники