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Новость от 02 марта 2018

Совфед предложил: из квитанций на оплату ЖКХ уберут навязанную услугу

Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров уверен, что нужно на законодательном уровне защищать население от навязывания ненужных услуг.

В  частности он предложил убрать из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и полиса ОСАГО «социальную» страховку.

Сенатор подчеркнул, что нужно жёстко пресекать такое поведение управляющих компаний, передаёт ВашГород.ру

Ранее глава Новокузнецка рассказал о новой схеме платежей за ЖКУ.


 

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