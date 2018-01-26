RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 02 марта 2018

Кто лучше: в Новокузнецке объявили о конкурсе «Молодая семья-2018»

В Новокузнецке начался приём заявок на конкурс «Молодая семья».

К участию приглашаются семьи, постоянно проживающие в Новокузнецке, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Возраст участников не должен превышать 35 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Документы принимаются до 18 марта в комитете по делам молодёжи (ул. Кирова, 64, каб.11).

Положение о проведении конкурса можно посмотреть в группе комитета во «ВКонтакте».

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.