Кто лучше: в Новокузнецке объявили о конкурсе «Молодая семья-2018»

В Новокузнецке начался приём заявок на конкурс «Молодая семья».

К участию приглашаются семьи, постоянно проживающие в Новокузнецке, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Возраст участников не должен превышать 35 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Документы принимаются до 18 марта в комитете по делам молодёжи (ул. Кирова, 64, каб.11).

Положение о проведении конкурса можно посмотреть в группе комитета во «ВКонтакте».

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