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Новость от 02 марта 2018

Оперативное предупреждение: на Кузбасс надвигается непогода

Синоптики предупреждают о непогоде. В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются метели и усиление ветра до 15 м/с.

В связи с этим специалисты МЧС призывают отказаться от дальних поездок и призывают быть внимательными во время движения. Пешеходам не стоит перебегать дорогу в неположенных местах.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

03.03

-18,-23,

при прояснениях

местами до -28

-11,-16

Западный

5-10,

местами порывы до 15

Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами слабые метели, поземок

04.03

-21,-26,

местами до -31

-8,-13,

местами -2,-7

Южный

3-8

Без осадков, ночью по северу местами небольшой снег

05.03

-22,-27,

местами -16,-21

-5,-10,

по югу местами до +1

Юго-восточный

3-8,

днем местами порывы до 13

Без осадков

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