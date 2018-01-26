Оперативное предупреждение: на Кузбасс надвигается непогода

Синоптики предупреждают о непогоде. В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются метели и усиление ветра до 15 м/с.

В связи с этим специалисты МЧС призывают отказаться от дальних поездок и призывают быть внимательными во время движения. Пешеходам не стоит перебегать дорогу в неположенных местах.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 03.03 -18,-23, при прояснениях местами до -28 -11,-16 Западный 5-10, местами порывы до 15 Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами слабые метели, поземок 04.03 -21,-26, местами до -31 -8,-13, местами -2,-7 Южный 3-8 Без осадков, ночью по северу местами небольшой снег 05.03 -22,-27, местами -16,-21 -5,-10, по югу местами до +1 Юго-восточный 3-8, днем местами порывы до 13 Без осадков

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