Оперативное предупреждение: на Кузбасс надвигается непогода

Синоптики предупреждают о непогоде. В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются метели и усиление ветра до 15 м/с.
В связи с этим специалисты МЧС призывают отказаться от дальних поездок и призывают быть внимательными во время движения. Пешеходам не стоит перебегать дорогу в неположенных местах.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
03.03
-18,-23,
при прояснениях
местами до -28
-11,-16
Западный
5-10,
местами порывы до 15
Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами слабые метели, поземок
04.03
-21,-26,
местами до -31
-8,-13,
местами -2,-7
Южный
3-8
Без осадков, ночью по северу местами небольшой снег
05.03
-22,-27,
местами -16,-21
-5,-10,
по югу местами до +1
Юго-восточный
3-8,
днем местами порывы до 13
Без осадков
novokuznetsk.su
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