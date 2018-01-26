Зря мыли: в Новокузнецке появились билборды с Путиным и Кузнецкой крепостью

Кампания по выдвижению Владимира Путина в президенты с начала марта вышла на новый этап. По всей стране должны появиться билборды обновлённого дизайна.
В Новокузнецке президент теперь изображён на фоне Кузнецкой крепости.
Сменился и слоган — «Сильнаяя Россия — сильный президент» сменился на «Новокузнецк за сильную Россию».
Ранее мы рассказывали, что в Новокузнецке билборды с Путиным охраняются, а также две недели назад один из баннеров мыли пожарные. Выходит, зря.
novokuznetsk.su
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