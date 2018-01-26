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Новость от 02 марта 2018

Зря мыли: в Новокузнецке появились билборды с Путиным и Кузнецкой крепостью

Кампания по выдвижению Владимира Путина в президенты с начала марта вышла на новый этап. По всей стране должны появиться билборды обновлённого дизайна.

В Новокузнецке президент теперь изображён на фоне Кузнецкой крепости. 

Сменился и слоган — «Сильнаяя Россия — сильный президент» сменился на «Новокузнецк за сильную Россию».

Ранее мы рассказывали, что в Новокузнецке билборды с Путиным охраняются, а также две недели назад один из баннеров мыли пожарные. Выходит, зря.

novokuznetsk.su

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