Зря мыли: в Новокузнецке появились билборды с Путиным и Кузнецкой крепостью

Кампания по выдвижению Владимира Путина в президенты с начала марта вышла на новый этап. По всей стране должны появиться билборды обновлённого дизайна.

В Новокузнецке президент теперь изображён на фоне Кузнецкой крепости.

Сменился и слоган — «Сильнаяя Россия — сильный президент» сменился на «Новокузнецк за сильную Россию».

Ранее мы рассказывали, что в Новокузнецке билборды с Путиным охраняются, а также две недели назад один из баннеров мыли пожарные. Выходит, зря.

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