«Я плаваю каждый год»: новокузнечанка боится прихода весны

На этой неделе глава Новокузнецка общался с горожанами в прямом эфире. К нему обратилась горожанка с просьбой помочь.

По её словам, она боится прихода весны.

«Я живу на Челюскина, 1 и каждый год плаваю. Как теплеет, так у меня в квартире бежит всё. Дела никому нет, не знаю, куда обращаться. Всю крышу раздолбили», — пожаловалась она.

Сергей Кузнецов внимательно выслушал жалобу, записал её адрес и пообещал помочь.

«Извините, за доставленные вам неудобства. мы будем устранять все причины, которые вас беспокоят», — сказал мэр.

Ранее глава города рассказал, кто отбирает тепло у горожан.

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