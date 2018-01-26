Оптимистично: Центробанк дал прогноз по росту экономики России

Годовой прирост ВВП России в первом квартале 2018 года составит 1,5-1,8%.

Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии по экономике Банка России.

Отмечается, что в январе 2018 года большинство индикаторов указывали на возобновление роста экономической активности в годовом выражении.

«Продолжилось расширение потребительского спроса. Оборот розничной торговли вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении с исключением сезонности. Поддержку потребительской активности, как и ранее, оказывали расширение розничного кредитования и благоприятная ситуация на рынке труда», — сообщают эксперты.

Также Центробанк указал на низкий уровень безработицы (4,9%) и высокий темп прироста реальной заработной платы.

Регулятор прогнозирует дальнейший рост спроса, что поддержит производственную активность и при этом не окажет чрезмерного инфляционного давления.

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