«Конец креатива»: эксперты обсудили будущее «Магнита»

Участники рынка поделились мнениями о дальнейшей судьбе одной из крупнейших торговых сетей «Магнит».

Напомним, в середине февраля основатель «Магнита» Сергей Галицкий сообщил, что уходит из компании. Крупнейшим акционером ритейлера стал ВТБ. Сумма сделки составила 138 млрд рублей. Сам Галицкий объяснил своё решение разногласиями между акционерами на дальнейшее развитие бизнеса.

Участники форума Food Business Russia 2018 рассказали, что думают о перспективах «Магнита».

«Это конец креатива, начало Excel и поиска прибыли под последней строкой. Будет это для «Магнита» хорошо или плохо — трудно сказать», — приводит retail.ru слова заместителя генерального директора сети магазинов Prisma Мариты Коскинен.

По её мнению, управление и стратегия ритейлера изменятся. Но прагматичный подход может себя оправдать.

По словам гендиректора Infoline Ивана Федякова, «Магнит» принял решение сократить инвестиционную программу за счёт уменьшения числа открытий новых магазинов. Однако эксперт сомневается, что кто-то из ритейлеров сможет занять нишу «Магнита», потому что их инвестиционные возможности весьма ограничены.

Мнением покупателей в Краснодаре поделилась директор по региональным закупкам сети «Ашан» Татьяна Федорович. По её словам, большинство покупателей ожидают скорее негативных последствий от ухода Сергея Галицкого из «Магнита». Но это больше связано с хорошим отношением к предпринимателю в этом регионе. В других регионах «Магнит» стагнирует. Вместе с тем «Ашан» рассматривает его как основного конкурента в Краснодаре.

Некоторые участники рынка считают, что участие ВТБ в капитале «Магнита» усилит конкуренцию между этим ритейлером и X5 Retail Group.

Ранее своим мнением о продаже «Магнита» поделился предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко.

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