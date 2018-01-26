СМИ: Партнёр друга Путина стал замом Тулеева

Сегодня СМИ сообщили, что гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилёв назначен заместителем губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Планируется, что официально об этом объявят в понедельник.

«Колмар» добывает коксующийся уголь в Якутии. Недавно Цивилёв побывал на встрече с Владимиром Путиным. 27 февраля об этом событии рассказали практически все федеральные каналы. Радужно расписав деятельность «Колмар» и жизнь в Нерюнгри при -50.

Некоторыми якутскими СМИ встреча Цивилёва с Путиным расценивалась как сигнал о походе бизнесмена во власть. Ему прочили кресло главы Республики Саха. Теперь, вероятно, Сергей Цивилёв начнёт расти по карьерной лестнице в Кузбассе.

Сергею Цивилёву принадлежит 40% компани, ещё 30% — у «Волга Груп» друга Путина Геннадия Тимченко и столько же у совладельцев УГМК Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.

ООО «Колмар» была основана в 2004 году кипрским холдингами Bixcut Holdings и Magora Trading и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Saybrook Capital, с целью организации управления угледобывающими предприятиями и развития новых проектов по разработке угольных месторождений на юге Якутии. В апреле 2010 года контрольный пакет акций УК «Колмар» был приобретён компанией «Интегро» Михаила Прохорова. На момент покупки общий объём балансовых запасов «Колмара» оценивался в 400 млн тонн коксующегося угля. В 2012 году была совершена сделка по продаже 60 % «Колмара» (весь пакет акций, принадлежавший «Интегро») структурам Геннадия Тимченко. Согласно данным прессы, покупка была совершена совместным предприятием Gunvor и фонда Volga Resources Montlink Ltd. Оставшиеся 40 % «Колмара» принадлежат компании Bixcut Holdings, подконтрольной Анатолию Митрошину. После покупки 60 % были разделены поровну между фондом Volga Resources и Gunvor (по 30 %). В марте 2014 года в связи с принятием западными странами экономических санкций в отношении России, Геннадий Тимченко «в целях корпоративной безопасности» продал принадлежащие ему акции Gunvor Group Торнбьорну Торнквисту. Теперь бизнесмен владеет 30% «Колмара» через Volga Group. В своем интервью 4 августа 2014 года Геннадий Тимченко заявил, что Gunvor и Volga Group реализуют совместные проекты в рамках УК «Колмар». В апреле 2015 года Gunvor в соответствии с озвученными осенью 2014 года планами по выходу из российских активов продала свою долю в «Колмаре» структурам Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники