Не то, что вы подумали: Песков назвал основную мысль послания президента

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам об основной идее послания президента Федеральному Собранию. По его словам, главная мысль заключается в технологическом рывке, «и задача России — успеть сделать этот рывок». У нашей страны, по мнению пресс-секретаря президента, есть для этого всё.

«Это не послание конфронтации, это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации нашего технологического развития. <...> Страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая инициирует гонку вооружений», — объяснил он.

1 марта Владимир Путин выступил с самым продолжительным посланием Федеральному Собранию за время руководства страной. Более 40 минут из почти двухчасового выступления он посвятил обороноспособности и вооружению.

Многие эксперты считают, что послание в большей степени было ориентировано на страны Запада, самые отчаянные даже заявили, что Путин вновь объявил гонку вооружений.

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