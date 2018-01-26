Маршрутчики негодуют: власти Новокузнецка попросили десятки бесплатных автобусов на выборы

Власти Новокузнецка попросили частных перевозчиков предоставить десятки автобусов для выборов президента. Предприниматели выступили против.

«Власти хотят использовать наши ресурсы не только без оплаты, но даже без компенсации. Мне вот интересно, куда пошли потраченные на выборы президента деньги, боюсь, что они могут осесть в карманах чиновников», — цитирует ВашГород.ру слова частного перевозчика Дениса Щедрина.

Так, например, с одной из организации чиновники попросили предоставить бесплатно 18 автобусов, с другой — 7. Всего же власти попросили около 100 автобусов, отметил перевозчик.

Также частники удивлены таким поведением чиновников управления по транспорту и связи. Обычно при любом удобном случае маршрутчики подвергаются сильнейшему прессингу со стороны властей, а сейчас, когда требуется помощь, обращаются к частникам, как ни в чём не бывало.

Отметим, на проведение выборов президента 18 марта 2018 года выделено 20 миллиардов рублей.

Накануне мы рассказали, что Новокузнецк получил пять новых автобусов в муниципальный автопарк.

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