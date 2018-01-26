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Новость от 03 марта 2018

В противовес: власти Новокузнецка опровергли информацию о ЧП в лифте

Накануне ряд СМИ сообщил, что в доме №50 по улице Зорге в Орджоникидзевском районе Новокузнецка произошёл обрыв троса.

Как рассказала novokuznetsk.su руководитель управления информационной политики администрации города Валерия Клишина, эта информация не соответствует действительности.

Пресс-служба также распространила сообщение: 

"Как пояснил директор по производству ООО "Кузнецклифт" (организация, обслуживающая данный дом) никакого обрыва лифта в указанном доме не было. При движении лифта, когда в нем находился мужчина с собакой, на одном из этажей он сел на уловители и оказался заблокированным. Уловители сработали на небольшое увеличение скорости движения лифтовой кабины. Прибывшая аварийная бригада  освободила лифт от уловителей.

«Если б оборвались канаты (тросы), то кабина также б словилась, а противовес упал бы в приямок, с грохотом. Так как противовес не упал, значит, обрыва не было», - пояснил специалист обслуживающей организации.

В этот же день работа лифта оперативно была возобновлена". 

novokuznetsk.su

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