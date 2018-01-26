В противовес: власти Новокузнецка опровергли информацию о ЧП в лифте

Пресс-служба также распространила сообщение:

"Как пояснил директор по производству ООО "Кузнецклифт" (организация, обслуживающая данный дом) никакого обрыва лифта в указанном доме не было. При движении лифта, когда в нем находился мужчина с собакой, на одном из этажей он сел на уловители и оказался заблокированным. Уловители сработали на небольшое увеличение скорости движения лифтовой кабины. Прибывшая аварийная бригада освободила лифт от уловителей.

«Если б оборвались канаты (тросы), то кабина также б словилась, а противовес упал бы в приямок, с грохотом. Так как противовес не упал, значит, обрыва не было», - пояснил специалист обслуживающей организации.

В этот же день работа лифта оперативно была возобновлена".