RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 03 марта 2018

«Люди неделями не видят солнца»: Путин высказался о Новокузнецке

Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию затронул тему экологической проблемы в стране. Он отметил, что ситуацию, которая сегодня царит в нескольких металлургических городах, необходимо исправлять. 

Президент привёл примеры выпавшего чёрного снега в Красноярске, а также постоянного смога в Череповце, Челябинске, Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Этот фрагмент речи президента проиллюстрировали кадрами из видео, которое новокузнечане сняли на реке Аба в самом центре города. Напомним, авторов удивил цвет воды в реке. Экологи загрязнений не увидели.

Позже это видео обсудил блогер Kamikadzedead, который постоянно критикует Путина и нынешнюю власть.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.