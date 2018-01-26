«Люди неделями не видят солнца»: Путин высказался о Новокузнецке

Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию затронул тему экологической проблемы в стране. Он отметил, что ситуацию, которая сегодня царит в нескольких металлургических городах, необходимо исправлять.

Президент привёл примеры выпавшего чёрного снега в Красноярске, а также постоянного смога в Череповце, Челябинске, Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Этот фрагмент речи президента проиллюстрировали кадрами из видео, которое новокузнечане сняли на реке Аба в самом центре города. Напомним, авторов удивил цвет воды в реке. Экологи загрязнений не увидели.

Позже это видео обсудил блогер Kamikadzedead, который постоянно критикует Путина и нынешнюю власть.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники