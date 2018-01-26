Очередные изменения: в Новокузнецке реконструируют привокзальную площадь

Городские власти планируют заняться реконструкцией привокзальной площади. Сейчас опубликованы проекты благоустройтсва участка улицы Транспортной, где прописался блошиный рынок.

Для удобства людей сделают пешеходный переход со светофором, по которому можно будет добираться от привокзальной площади к рынку на улице Транспортной, пишет ВашГород.ру.

Благоустройство коснётся парковки возле торговых рядов и территории для зоны отдыха пешеходов с восточной стороны торговых павильонов. Установят скамейки, урны, ограждения, наружное освещение и заасфальтируют тротуары. Также предполагается посадка декоративных кустарников.

«Проектом планировки не предусмотрено изменения непосредственно привокзальной площади. Основной целью разработки проекта является внесение изменений в утвержденную документацию по проекту планировки прилегающей территории вдоль ул. Транспортная г. Новокузнецка, с целью развития инфраструктуры и транспортного узла, ввиду того, что решения заложенные утвержденным проектом планировки в настоящее время не могут быть реализованы», — цитирует издание главного архитектора города Дарью Мезенцеву. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники