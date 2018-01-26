Борьбу с бедностью оплатят бедные: Путин дал сигнал на повышение налогов

Ближайшие годы «станут решающими для будущего страны»: правительству потребуется нарастить расходы, чтобы ускорить экономику, обеспечить технологический рывок и побороть бедность, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Демографическая яма и сокращение населения потребуют поддержки рождаемости — на это до 2024 года нужно выделить 3,4 триллиона рублей. Для строительства дорог потребуется еще 11 триллионов рублей. Расходы на здравоохранение придется удвоить — до 4% ВВП, «но стремиться нужно безусловно к 5%», сказал Путин.

«Мы готовы к настоящему прорыву», — подчеркнул он: несырьевой экспорт за 6 лет нужно удвоить, ВВП на душу населения увеличить в 1,5 раза, а главное — «обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан и за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», заявил президент.

«Россия должна прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира», — сказал Путин, добавив, что для этого потребуется «сконцентрировать все ресурсы и собрать все силы в кулак».

Профинансировать амбициозный плана госинвестиций, рекордный с 2012 года, отчасти поможет рост экономики, но потребуются и иные решения, признал президент.

Среди них — «новые налоговые условия»: будущему правительству нужно «как можно быстрее» представить такие «фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней», сказал Путин.

В Кремле и правительстве, напомним, рассматривали два варианта налогового маневра: повышение налога на доходы физлиц с нынешних 13% до 15% и рост НДС — с текущих 18% до 21-22%.

Но от идеи повышения НДФЛ было решено отказаться. «Мы не планируем изменять этот вид налога», — сказал ТАСС глава Минфина Антон Силуанов.

Искать деньги у инвесторов, увеличивая госдолг, власти также не хотят. «Мы не планируем увеличения каких-то рыночных заимствований», для финансирования новых расходов, сказал Силуанов.

Остающийся сценарий — это рост НДС, который фактически равносилен фронтальному повышению цен. «НДС является косвенным налогом, уплата которого переносится на конечного потребителя», — объясняет старший юрист BGP Litigation Денис Савин: 18% зашиты в стоимость товаров и услуг, которые приобретает население.

Повышение НДС, говорит Савин, люди заметят по ценникам — в виде дорожающих продуктов, бензина, коммунальных услуг и многого другого.

Даже в нынешнем виде налоговая нагрузка в России «невыносима для экономики, которая собирается быстро расти», говорит завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: государство забирает себе почти 40% ВВП, а это уровень Европейского союза.

Причем платит в первую очередь несырьевой сектор: рост ненефтегазовых налогов, по данным ФНС, за последние 5 лет в 15 раз опередил рост ВВП — 17,7% против 1,2%.

Как итог государства становится все больше, в реальной экономике — уже 60-70%, доля же России в мировом ВВП продолжает сокращаться. Причем не только количественно (до 1,7%), но и по содержанию, говорит Миркин: страна становится все менее инновационной.

Нужно снижать налоги и административное давление, считает он. Делая же ставку на наполнение бюджета, власти только омрачают перспективы и без вялого роста, предупреждает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова: даже при текущих налогах и рекордных за 3 года ценах на нефть экономика не сможет прибавить больше 1% в 2018 году.

Чтобы задействовать завести экономический мотор, нужно кардинально менять климат в стране, сказал Reuters глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: уменьшение произвола силовиков, независимый суд, верховенство права, построение конкурентной среды.

Но об этом в послании Путина — ни слова.