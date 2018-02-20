Загадочный взрыв в небе: напуганы не только кузбассовцы

История с загадочным громким звуком, похожим на взрыв, встревожила не только кемеровчан и жителей близлежащих городов.

Этот сильный грохот раздавался и над другими городами. Напомним, кемеровчанам в МЧС объяснили это «преодолением воздушным судом звукового барьера», но ни в аэропорту, ни в Центральном военном округе, ни в Государственной корпорации по организации воздушного движения не подтвердили, что в это время над городом пролетал самолёт. Кемеровчане стали сами пытаться объяснить, что же произошло, среди предположений были самые невероятные версии.

Гром был настолько мощным, что его слышали и в удалённых от города населённых пунктах. Впрочем, ущерба этот звук не нанёс — у машин сработала сигнализация, а в зданиях от ударной волны задрожали стёкла, ни о каких разрушениях речи не шло.

Где же ещё раздались похожие звуки?

Пермский край

20 февраля такой же грохот услышали жители Перми, пишет РБК. Здесь раздалось сразу два хлопка — один сильный, другой потише. Вот как описывают свои впечатления испуганные местные жители:

«Мы почувствовали, как завибрировали стены и витрины магазина. У нас покупателей было немного, думали, что кто-то в витрину врезался на автобусе».

«В 15:00 был первый взрыв, ну или хлопок, и он был точно в небе. Потом сильный гул — примерно полминуты, затем он стал отдаляться, и всё, успокоился. Минут через пять второй взрыв, ещё сильнее, и взрывная волна почувствовалась, потом пахло жжённым порохом, как от петард».

Некоторые сравнили звук с падением метеорита. В МЧС жителей Перми успокоили — ни на одном предприятии аварий не было, как подумали было горожане.

В тот день небо затянуло облаками, поэтому никто не смог увидеть следов от самолёта, даже если он там был. Какова природа звука, никто так и не объяснил.

Тогучинский район

Днём ранее громкие звуки раздались над Тогучинским районом(Новосибирская область) — очевидцы приняли грохот за падение самолёта. Сотрудники МЧС рассказали, что здесь проходили полёты бомбардировщиков Су-34.

«В период выполнения фигур пилотажа, когда двигатели уходят на форсаж, очень громко двигатели шумят. Когда самолёт поворачивается к вам соплом — там очень сильный рёв, хлопки, — такое ощущение», — пояснили изданию.

Краснодар

10 февраля похожий громкий звук взбудоражил краснодарцев — картина та же: из-за мощного хлопка сработала автосигнализация, в многоэтажках зазвенели стёкла, сообщает «Свободная трибуна». И здесь никаких промышленных аварий не зафиксировали.

Официальной информации о природе звука не было, в соцсетях предположили, что этот грохот мог исходить от летающих над городом боевых самолётов.

Энергодар

19 февраля один-в-один ситуация на Украине, в Энергодаре, пишет «Миг».

Власти сообщили, что громкий хлопок вызван боевым самолётом МиГ-29, который принадлежит Вооружённым силам Украины.

Жителей заверили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Итак, что же это было в Кемерове? В тех случаях, когда ведомства объяснили природу звука, это оказался боевой самолёт. Но в Центральном военном округе заявили, что над Кемеровской областью такие самолёты не летают. Или летают?..