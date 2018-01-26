На хлеб с маслом хватает: сколько получает российский чиновник

В России средний размер заработной платы у гражданских служащих в федеральных госорганах по итогам 2017 года достиг 118,8 тыс. рублей. При этом сумма выплат выросла на 2,7 % по сравнению с 2016-м.

Самые большие зарплаты у сотрудников аппарата правительства. Даже после снижения на о,5%, в месяц чиновники получают около 227 тыс. рублей, передаёт ФедералПресс со ссылкой на Росстат.

Очень хорошие доходы и у сотрудников администрации президента и Счетной палаты — 217,5 тыс. и 180,7 тыс. рублей соответственно.

Напомним, сейчас за чертой бедности живут более 20 млн россиян. Ранее Владимир Путин потребовал снизить уровень бедности вдвое.

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