Кудрин объяснил: почему невыполним план Путина

равносильны поручению не сходя с места сотворить экономическое чудо.

Тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, с точки зрения законов арифметики

Чтобы увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, российская экономика должна расти почти с той же скоростью, что и китайская, каждый год начиная с текущего, подсчитал экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Это означает средний темп роста ВВП около 6%», — сказал Кудрин.

Требуется не просто догнать мировую экономику, которая растет на 3,4% в год, но и перегнать ее почти в два раза.

Это «несколько выше, чем видят возможным эксперты даже при реализации структурных реформ», пояснил Кудрин.

Темпы роста, которые ждет Путин, из крупных стран демонстрируют лишь Китай (6,9%), пожинающая плоды демографического взрыва Индия (7,2%) и Ирландия (7,6%), ставшая налоговым раем для транснациональных корпораций.

Если же учесть, что хотя бы пару лет экономика продолжит стагнировать, то в 2020х расти придется быстрее всех в мире (по 8-9% ежегодно).

Пока Россия не справляется даже с тем, чтобы выйти на среднемировые темпы: в прошлом году ВВП прибавил лишь 1,5%, не дотянув до 2-процентной планки, который поставило ему правительство, а до этого сокращался два года подряд. На начало 2018-го в реальном выражении размер российской экономики превышал уровень 7-летней давности только на 1,2%.

В текущем году вырасти больше на 1% не получится, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: вопреки декларациям, приоритетом власти остается не экономика, а бюджет и «улучшение собираемости» налогов.

Усилия ФНС в виде проверок и доначислений принесли государству триллион в прошлом году, а в 2018-м поставлен план еще на 0,5 трлн, что никак не согласуется с идеей ускорения, говорит Орлова.

Путин хочет, чтобы одновременно состоялись два чуда: сверхбыстрый рост экономики и гигантская экспансия в вооружениях , указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

«Таких примеров история, кажется, еще не знала, разве что мы все станем южными корейцами по качеству и интенсивности труда (и образования)», — резюмирует он.