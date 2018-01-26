Новый зам Тулеева: зачем Кузбассу Цивилёв

По мнению аналитиков, Сергей Цивилёв будет решать проблемы региона.

Основными задачами гендиректора компании «Колмар» Сергея Цивилёва в случае назначения главой Кузбасса станет сокращение «завышенного объёма» социальных обязательств Амана Тулеева и работа с недовольством населения открытым способом добычи угля.

Об этом заявил политолог Евгений Минченко.

По словам эксперта, назначение Цивилёва заместителем губернатора Кемеровской области, скорее всего, означает, что он станет преемником Амана Тулеева.

«Все было сделано красиво, системно. Сначала Цивилёва привели к президенту, он отчитался, и на этом фоне его отправили замом к Тулееву. Но при этом понятно же, что позиция замгубернатора для гендиректора угольной компании — это временно. Понятно, что если его туда заводят, то с прицелом на более значимую позицию», — отметил в разговоре Евгений Минченко.

ГК «Колмар» — угольный холдинг на базе месторождений высококачественного коксующегося и энергетического угля Нерюнгринского бассейна Якутии.

Этот актив принадлежит «Волга групп» олигарха Геннадия Тимченко, ООО «Аростан», которые через дочерние структуры контролировал Цивилёв, и ООО «Антэ Холдинг» того же Цивилёва. Часть доли в компании в 2015 году получили акционеры УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, но в январе 2018-го Цивелёв выкупил их долю, став владельцем 70% «Колмара». УГМК имеет активы в Кемеровской области — ОАО УК «Кузбассразрезуголь».

Минченко считает, что потенциальное назначение Цивилёва главой региона скорее на руку группе Бокарев-Махмудов, чем Тимченко, поскольку у последнего нет интересов в Кузбассе. Одной из главных задач следующего губернатора он назвал балансировку бюджета.