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Новость от 04 марта 2018

Плей-офф Высшей лиги: новокузнецкий «Металлург» одержал вторую победу

Хоккейная команда “Металлург” в важнейшем поединке одержала победу над “Сарыарку” со счётом 5:3.

Дважды отличился Евгений Григоренко, помогли выйграть Павел Медведев, Данил Романцев и Кирилл Маслов.

Наши спортсмены продолжают выступление в плей-офф Высшей лиги. “Металлург”, уступая в серии до четырёх побед 1:3, в важнейшем поединке 1/8 финала на выезде вырвал победу.

Следующая встреча с “Сарыаркой” намечена на 6 марта, но  уже в Новокузнецке.

Сейчас новокузнечане уступают клубу из Казахстана 2:3. Поэтому нашим спортсменам очень нужна поддержка  болельщиков. Приходите поддержать “Металлург” в этот вторник во дворец «Кузнецких Металлургов» в 19:00.

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