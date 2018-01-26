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Новость от 05 марта 2018

Дождь и ветер: погода на неделю в Новокузнецке

Эта неделя порадует жителей Новокузнецка тёплой погодой. В некоторые дни потеплеет до плюсовых значений и даже пройдёт кратковременный  дождь.

Сегодня,  5 марта, будет пасмурно при -8°С. Осадков не ожидается.

Во вторник характер погоды значительно не изменится — тепло и без осадков. Днём около -5°С, ближе к вечеру похолодает до -13°С.

Утром 7 марта возможен туман. Ближе к полудню потеплеет до +2°С. Вечером возможен дождь.

В четверг поднимется ветер с порывами до 13 м/с и похолодает до — 10°С,  но без осадков.

9 марта ожидается пасмурная погода.  Средняя дневная температура составит -7°С, ночью до -15°С.

В выходные дни ясно и без осадков. Днём около -8°С, в ночные часы похолодает до -19°С.

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