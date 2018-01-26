“Больные нам не нужны”: мэр Новокузнецка рассказал о ситуации в посёлке Абагур-Лесной

Глава Новокузнецка рассказал в эфире «Ново-ТВ» о жалобах жителей посёлка Абагур-Лесной на главу Вячеслава Щёкина и опроверг слухи о его увольнении.

По словам мэра, глава посёлка сейчас на больничном, однако не исключено, что Щёкин оставит эту должность. Сергей Кузнецов призвал Щёкина избежать народного конфликта.

“Если Вячеслав нас смотрит, то нам больные не нужны. Незачем прятаться за больничной койкой, можешь на работу не выходить. Но нужно избежать народного конфликта. Поэтому нужно сделать опрос населения, небольшой референдум или выборы тогда. Мы их не можем провести, но спросить у народа надо. Надо представить несколько кандидатур. Ведь кто бы туда не пришёл — не факт, что он там сработается. Ведь уже третий глава, который не может найти общий язык с народом. Поэтому сделаем так — подберём несколько кандидатур, в том числе и Щёкина, и предложим жителям Абагура выбрать. Но больные, хромые и незрячие нам не нужны”, — рассказал Сергей Кузнецов.

Мэр Новокузнецка при этом подчеркнул, что с приходом Вячеслава Щёкина в Абагуре-Лесном было многое сделано: и вывоз мусора, спил аварийных деревьев, проведение праздников. Но, по мнению Сергея Кузнецова, Щёкин не смог найти общего языка с населением.

«Там живёт более 5 тыс. человек. Это непростой народ, у них есть обида на власть. Они живут на выселках — моста нет, дороги нет, магазинов нет, пожаров было много, да и скорая до них не добирается», — констатировал мэр.

Напомним, жители посёлка уже не первый год просят построить к ним дорогу. Они даже обращались за помощью к Владимиру Путину, но пока на реализацию проекта нет денег.

Как живут жители Абагура-Лесного, читайте в большом материале ВашГород.ру.

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