“А давайте меньше воровать!”: эксперты обсудили ситуацию с российскими деревнями

В Москве проходит Всероссийский Съезд деревень, сел и малых городов. Программа Съезда предполагает «утверждение поэтапных задач реализации пятилетнего плана пространственного развития России».

Основная идея мероприятия – поиск реального механизма устойчивого социально-экономического развития нашей глубинки, передаёт «ФедералПресс».

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константин Бабкин считает, что «на селе сегодня уже не так мрачно, как это было годами ранее, однако нужен такой поворот сознания в нашем Правительстве, чтобы люди на селе могли стабильно зарабатывать»

Спорную идею выдвинул ещё один докладчик – гендиректор компании «Ральф» Андрей Бережной. По его суждению, «если кто-то поуправлял какой-то сельской территорией, то впоследствии он дабы вкусить плоды своей работы, обязан на ней какое-то время жить». По его словам, для этого необходима специальная законодательная норма.

«А вообще лучше давайте меньше воровать!», – шутливо обыграл воображаемый лозунг президент Экспертно-аналитического центра по модернизации и технологическому развитию экономики Михаил Абрамов.

Многие эксперты сошлись во мнении, российскому селу нужны два-три успешных «пилота», которые покажут всей стране как надо вести бизнес на селе.

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