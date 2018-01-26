Чтобы Новокузнецк стал лучше. Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей»

Компания объявляет о старте грантового конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей».

Принять участие могут некоммерческие организации, благотворительные фонды, компании, муниципальные учреждения образования, спорта и медицины, а также инициативные группы жителей Новокузнецка. Но самое главное — желание сделать свой город лучше.

«Проекты могут быть направлены на улучшение экологии, благоустройство городской среды и развитие волонтёрского движения для помощи инвалидам и людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации», — рассказывает директор Благотворительного фонда «ЕВРАЗа» – Сибирь Елена Юрьева.

Выбирать лучшие проекты будет независимый экспертный совет, куда входит и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Главный критерий выбора — полезность и жизнеспособность проектов.

«Мы призываем горожан активнее участвовать в конкурсе. Ведь в этом году Новокузнецку — 400 лет и самое время реализовать свои идеи, всем вместе сделать город лучше!», — добавляет Елена Юрьева.

Благодаря грантовой поддержке ЕВРАЗа многие проекты уже реализованы в городе.

«Мы создали инновационную студию «Лего» на базе «Школы будущего RAZOOM для детей с задержкой психического развития. Нам помогли приобрести комплект наборов для обучения детей, а также цифровое оборудование», — отметила руководитель проекта «Инновационная студия Лего» Елена Артамонова.

Благодаря конкурсу развитие получила и лыжная школа в Новоильинском районе.Многие детишки теперь могут отдыхать, катаясь на беговых лыжах.

«Мы активно популяризируем лыжный спорт в Новокузнецке. Своими силами создали бесплатную школу для детей. Но не каждая семья может позволить покупать лыжное снаряжение. Мы все средства потратили на реконструкцию здания, а на грант ЕВРАЗа приобрели снаряжение — 107 пар лыж», — рассказала Елена Смирнова, руководитель проекта «Лыжная школа «Спортивная республика».

Подать заявку на конкурс можно до 27 апреля. Всю информацию о конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» можно найти на официальном сайте.

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