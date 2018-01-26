Кнопку сделали: в Новокузнецке ещё одно учреждение стало доступным для инвалидов-колясочников

В редакцию обратилась горожанка и рассказала, что в детской школе искусств № 48 сделали специальную кнопку для инвалидов.

Как уточнила главный специалист отдела дополнительного образования МКУ «КАЦ УК» Ирина Горбатенко, эти кнопки вызова были установлены ещё в октябре 2017 года.

«Для создания доступной среды для инвалидов-колясочников нужно оборудовать и туалеты, и дверные проёмы, и пандусы. К сожалению, на это не хватает финансирования. Но в наших силах помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья. Кнопка предназначена для вызова вахтёра, который поможет инвалиду забраться и сопроводит внутри здания», — уточнила она.

Ирина Горбатенко добавила, что кнопки вызова теперь есть на трёх адресах школы — на Воробьёва, 11; ул. Карла Маркса, 4 и Кубинской, 19б.

Анна Чернышёва уже не первый год передвигается с помощью инвалидного кресла. По её словам, в городе многое делается для реализации программы «Доступная среда», но попасть в большинство заведений до сих пор нельзя.

«Однажды я попыталась воспользоваться кнопкой вызова для инвалидов в магазине. Ко мне вышла молоденькая сотрудница. Понятное дело, она не сможет меня затащить через столько ступенек. Инвалидная коляска как минимум 20 кг весит, плюс человек. Да и двери часто слишком узкие. Поэтому решать проблему нужно комплексно», — считает Анна.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники