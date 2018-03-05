Вечная проблема: дороги в России теряют почву

Владимир Путин требует «прошить» всю территорию страны современными коммуникациями», но по факту правительство сокращает планы по вводу транспортной инфраструктуры, снижая показатели по строительству и ремонту дорог.

Эксперты отмечают, что в некоторых регионах есть локальные успехи, но в целом идёт не несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям экономики, передаёт Независимая газета со ссылкой на специалистов Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Декан Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Виханский отмечает, в течение 2017–2020 годов в стране должно быть построено и реконструировано автодорог федерального значения протяженностью более 3,8 тыс. км, а регионального, межмуниципального и местного значения – около 12,5 тыс. км.

В корректировках-2017 эти показатели снизились до 2,3 и 8,5 тыс. км соответственно. Причем в ИКСИ отмечают: если «в 2000-м в России было введено в эксплуатацию 6,6 тыс. км автодорог общего пользования, то в 2017-м уже... в 2,7 раза меньше».доля дорог с твердым покрытием была около 85%.

А на конец 2016-го при общей протяженности дорог около 1,5 млн км доля с твердым покрытием составляла примерно 70%.

Напомним, в Новокузнецке уже второй год идёт масштабный ремонт дорог.

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