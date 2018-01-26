Что ждут новокузнечанки 8 Марта

Известно, что женщины вносят в скучные мужские будни массу света и радости. Именно они поднимают мужчин с диванов, где те спокойно смотрят футбол и пьют пиво, потому что новое платье «пропадает». Именно женщины обогащают нудный мужской разговор о машинах и компьютерах безумно интересными новостями из «Дома-2».

Но вот наступает любимый женский праздник, и мужчины хватаются за голову. Что же подарить своим дорогим девочкам? Новокузнечане берут бумажники и мужественно идут в магазин. И тут они начинают испытывать сильную панику. Это женщинам нравится, когда есть из чего выбрать – они готовы это делать часами. Но мужчин радужная перспектива провести всю оставшуюся жизнь в поисках «женской ерунды» просто ужасает.

А ведь надо ещё ковры пылесосить и посуду мыть! Надеемся, что наша инструкция по выбору подарков на 8 Марта поможет вам существенно сэкономить время и нервы, чтобы целиком и полностью потратить их по прямому назначению – на своих женщин.

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Жёнам

Вопреки расхожему мнению, жёны – особенно со «стажем» – совсем не прочь получить на 8 Марта что-нибудь полезное. Однако ваш подарок обязательно должен быть красивым и эффектным – например, модульная картина с изображением пионов, бабочек, дзена с морской звездой или водопада.

Классно смотрится расписанная орхидеями трёхярусная фарфоровая этажерка для фруктов. А сияющие вазы для конфет и цветов похожи на хрустальные лепестки. Ещё один интересный вариант подарка – красивое настенное зеркало. А если подарить его любимой со словами: «Ты на свете всех милее» – точно можно рассчитывать на очень приятное продолжение вечера,

Считается, что жёны не любят, когда им дарят бытовую технику. Уж слишком это прозрачный намёк на то, что месте женщины на кухне. Но есть вещи, перед которыми невозможно устоять. Например, прикольная чёрная мультиварка с жар-птицей или отпариватель, без которого нормальная женщина вообще как без рук. Кофеварки и кофемолки тоже относятся к «разрешённым» подаркам.

Девушкам

Понятно, что девушкам нужны романтика и чувства. Совершенно очаровательный подарок – «дом любви» с фоторамкой на крыше, куда можно вставить ваше общее фото. Ми-ми-ми! Кстати, это одновременно ночник, шкатулка и даже копилка – всё в одном.

Не хотите выпускать любимую из своих объятий – подарите ей уютный и яркий плед «Роскошь». А сделать вечер ещё романтичнее помогут свечи – например, меняющий цвет «хамелеон» с ароматом жасмина в серебристом стекле или «шар из роз». Да и набор эфирных масел с чувственной лавандой и тонизирующим апельсином ваша девушка тоже оценит.

Ну и, конечно, никто не отменял «классику жанра» – вазы. Это может быть прозрачный чёрно-белый шедевр с эффектной ручной росписью, милое разноцветное чудо из стеклокрошки или высокая напольная ваза с изысканным геометрическим орнаментом.

Бабушкам

Как ни странно, но именно бабушкам действительно трудно угодить. Но всё возможно для человека с интеллектом. Если ваша бабушка разводит комнатные растения – подарите ей цветочное кашпо с белыми зайками или симпатичной совой. Если ей нравится возиться на даче – «в тему» будут садовые фигуры. И никто вам не мешает преподнести подарок со «смыслом» – например, блинницу с антипригарным покрытием или большой чайник с маками. Бабушка будет только рада побаловать вас своими фирменными блинчиками и ароматным чайком.

Мамам

Дарить подарки маме – одно удовольствие. Что бы вы ни выбрали – она будет рада. И поэтому тем более хочется найти для неё что-нибудь особенно «уютное». Например, красивое фигурное блюдо под хохлому, фарфоровую статуэтку белой кошки, коврик в ванную с яркими рыбками, махровое полотенце с тюльпанами или блендер.

Девочкам

Тем, кто помладше, можно подарить «няшную» копилку – розового мишку с цветами или домового-ушастика. А совсем малышкам – ночник в виде весёлой пчёлки, яркую вертушку-ветрячок, прикольного воздушного змея, интерактивную собачку, мягкие пазлы или домик-ферму.

Девочки постарше обрадуются книгам для записи кулинарных рецептов и наборам для творчества, с помощью которых можно сделать украшения из фомирана и ароматные бомбочки для ванной. Ещё одна милота – шкатулка «Камелия» и стеклянные часы с игрушечным медвежонком или взлетающим белоснежным лебедем. А юные красавицы с благосклонностью примут в качестве подарка фен, выпрямитель для волос или прибор для плетения косичек.

Коллегам

Хорошие «нержавеющие» идеи для приятных подарков на работе – фоторамки, картины в багете, сувениры. И даже если большинство ваших коллег принадлежат к прекрасному полу – это не проблема. Вы без труда одарите всех – например, брелоками и магнитами, подсвечниками и мылом в виде лепестков роз в подарочной коробке-сердце.

«Кузбасс Посуда» приглашает всех за подарками на 8 Марта. Делайте свои покупки в супермаркете «Посуда на ДОЗе» или прямо на сайте. У нас огромный выбор на любой женский вкус. И всё это в одном месте и по очень доступным ценам. Например, цена на вазы – а вы можете выбрать из несколько сотен разных ваз – начинается от 65 рублей. Отличных вам праздников! г. Новокузнецк, ДОЗ, 19/24 тел. +7–923–031–82–41, +7 (3843) 991–774

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