Всё цивильно: власти Кузбасса подтвердили громкое назначение в администрации области

Администрация Кемеровской области на официальном сайте опубликовала пресс-релиз о назначении Сергея Цивилёва заместителем Амана Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Цивилёву 56 лет. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. 16 лет отдал флоту.

В 1999 в Санкт-Петербурге получил высшее образование по специальности «Финансы и кредит», квалификация экономист.

С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.

С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Колмар».

Ранее информация о назначении просочилась в СМИ, некоторые эксперты уже успели назвать Сергея Цивилёва преемником Амана Тулеева.

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