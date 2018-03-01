Очередной подарок: кому повысят пенсии в апреле

Представители минтруда сообщают, что с 1 апреля произойдёт очередная индексация пенсий на 2,9%. Кошелёк «потяжелеет» в среднем на 255 рублей.

Эксперты напоминают, что повышение коснётся почти 3,9 млн россиян. Из этого числа 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий, передаёт Российская газета.

Пенсии вырастут у бывших работников летно-испытательного состава, космонавтов, чиновников , тех, чье здоровье было подорвано в результате прохождения военной службы, радиационных или техногенных катастроф; инвалидов; тех, кто потерял кормильца (нетрудоспособным членам семей умерших военных), людей нетрудоспособного возраста, «не заслуживших» страховую пенсию; детей, у которых неизвестно местонахождение родителей; участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда , уточнили в Пенсионном фонде.

В результате повышения средний размер социальной пенсии достигнет 9062 рубля. А пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы подрастут на 378 и 382 руб. соответственно (13 410 и 13 556 рублей).

На повышение пенсий федеральный бюджет дополнительно выделит более 9,6 млрд руб.

Отметим, последний раз пенсии индексировали в январе 2018 года.

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