Покупатели в ожидании: эксперты рассказали, что будет с «Магнитом»

Многие эксперты сходятся во мнении — торговую сеть «Магнит» ждут большие перемены.

Напомним, в середине февраля стало известно об уходе основателя крупнейшей торговой сети Сергея Галицкого.

На форуме Food Business Russia 2018 участники рынка рассказали, что они думают о дальнейшем будущем «Магнита».

Замдиректора сети магазинов Prisma Марита Коскинен уверена, что новый руководитель (ВТБ) откажется от креатива и станет изыскивать способы повышения прибыли.

«Такой прагматичный подход может себя себя оправдать», — считает она.

Гендиректор Infoline Иван Федяков рассказал, что сейчас торговая сеть откажется от массового открытия торговых точек и сократит инвестиционную программу.

При этом жители южного федерального округа ожидают скорее негативных последствий от ухода Сергея Галицкого из «Магнита», отмечает директор по региональным закупкам «Ашан» Татьяна Федорович.

А жители центральной России наоборот — в ожидании положительных изменений.

«Наши специалисты сообщают, что во многих регионах „Магнит“ стагнирует. Тем не менее, „Ашан“ в скором времени открывается в Краснодаре, и „Магнит“ рассматривается как основной конкурент», — отметила Татьяна Федорович.

Другие участники рынка ожидают, что участие ВТБ в капитале «Магнита» усилит конкуренцию между этим ритейлером и X5 Retail Group.

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