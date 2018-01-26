РУСАЛ приглашает жителей Новокузнецка встать «На лыжи!»

В Новокузнецке впервые состоится Городской спортивный праздник в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» — совместной инициативы En+ Group, ОК РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России. Спортивный праздник ждет горожан 10 марта в Саду Алюминщиков.

Для лыжных соревнований здесь будет организована специальная трасса. Участвовать смогут лыжники в возрасте от 7 лет. Детские состязания пройдут в 3 возрастных категориях: 7-10 лет, 11 – 13 лет, 14 – 16 лет, после которых состоится массовый старт для всех возрастов. Победители соревнований получат фитнес-браслеты, флисовые баффы и победные вымпелы.

Участников праздника ждут не только спортивные соревнования, но и мастер-классы по скандинавской ходьбе, конкурсы, семейные эстафеты, интерактивные площадки и фотозоны. В течение дня будет работать прокат лыж и кафе. Почетными гостями праздника станут заслуженный мастер спорта СССР, многократная чемпионка России, олимпийская чемпионка 1988 года в эстафете 4×5 км Светлана Нагейкина и мастера спорта по лыжным гонкам Владимир и Татьяна Бубновы. Все гости праздника смогут лично пообщаться со знаменитыми спортсменами, сфотографироваться с ними и взять автограф.

11:30 – регистрация и страхование участников масс-старта

12:00 – открытие праздника

12:30 – лыжные забеги:

- дети с 7 до 10 лет

- дети с 11 до 13 лет

- дети с 14 до 16 лет

- масс-старт без возрастного ограничения

13:30 – подведение итогов, церемония награждения

Всем участникам необходимо иметь при себе медицинский допуск и страховку. Для удобства страховой полис можно будет оформить на месте.

«На лыжи!» — благотворительный проект, направленный на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Инициатива реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями компании En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России. С 2017 года география включает Кемеровскую область и Республику Коми. Подробности на сайте проекта.

Пресс-служба РУСАЛ Новокузнецк.