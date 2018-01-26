Без подарка никак: россияне считают, что врачам нужно давать взятки

Большинство россиян (57%) уверены, что за взятку можно получить неположенные услуги.

Эксперты опубликовали доклад «Формальные и неформальные отношения в системах здравоохранения и образования», в котором привели неутешительную статистику.

«В медицине и образовании коррупция представляется респондентам более распространенной, чем в других сферах. Вдобавок многие уверены, что за взятку или по знакомству можно получить неположенные услуги, и каждый второй думает, что и за положенные по закону услуги тоже надо доплачивать мзду», — цитирует доклад Независимая газета.

Около 55% респондентов уверены, что в целом коррупция довольно распространена. Чаще всего о взятках речь заходит в школах и детских садах, а также в больницах и поликлиниках.

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