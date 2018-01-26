Ужесточить надо: штрафы за авиадебош увеличат в 10 раз

Необходимо ужесточить наказание за хулиганство в самолёте, считают в правительственной комиссии.

В связи с этим предлагается увеличить штраф за авиадебош в 10 раз — до 40 тысяч рублей. Кроме этого планируется внедрить новое наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей.

Соответствующий законопроект уже согласован с Генпрокуратурой, Минтрансом, Следственным комитетом и государственно-правовым управлением президента РФ. Для реализации проекта нужно внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передаёт газета «Известия».

Некоторые юристы видели в нем коррупционные риски, а представители МВД проект раскритиковали.

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