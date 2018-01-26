Бриллианты и шик: в Новокузнецке выбрали самую красивую работницу ЕВРАЗа

Свет софитов, взволнованный гул зрителей, нарядно украшенный зал… В культурном центре металлургов 3 марта царила особая, праздничная атмосфера.

Главным событием вечера стали десять ярких новокузнечанок, которые боролись за звание первой красавицы главного промышленного гиганта города. Все как на подбор — стройные, как осинки, шикарно одетые, с эффектными причёсками. Немного уставшие, но с искоркой в глазах — к конкурсу готовились ни много ни мало два месяца. Учились петь, грациозно двигаться, помогали ребятишкам из детдомов, участвовали в фотосессиях… Как говорят сами красавицы, за это время они не только не соперничали друг с другом — стали одной большой семьёй.

И в субботу, 3 марта, десять красавиц продемонстрировали публике, чему научились за два долгих месяца. Девушкам предстояло эффектно продефилировать на сцену, а после видеовизиток с рассказом о себе выразить свои пожелания компании.

В финале конкурса участницы показали вокальные и танцевальные таланты, умение позировать перед камерами.

А настоящим бриллиантом программы стал выход девушек в ювелирных украшениях, предоставленных партнёром конкурса.

Свою минуту славы получили и группы поддержки, которые всё это время шумно и весело подбадривали участниц. Самую громкую команду в финале ждал приз — корзина с шампанским. А для зрителей приятной неожиданностью стал розыгрыш набора косметики. Хорошее настроение гостям обеспечили творческие коллективы культурного центра. А как уж захлопал зал, когда одну из участниц, Екатерину Кудинову, прямо со сцены позвал замуж молодой человек…

Но пока зрители радовались творческим номерам, судьям предстояло важное решение. Оценивалось и умение двигаться, и речь, и вокальные и танцевальные навыки… Немаловажным условием стал и рассказ о любимых местах Новокузнецка — его организаторы ввели в честь грядущего 400-летия города.

В итоге «Красой ЕВРАЗа» стала Нелли Талалайкина, главный специалист планирования, подбора и подготовки персонала «Распадской угольной компании», где Нелли работает уже шесть лет — пошла по стопам родных-шахтёров.

Остальные девять участниц не остались без званий и подарков — каждая стала победительницей в специальной номинации, своих лауреатов выбрали и партнёры конкурса.Счастливая победительница, помимо гордого звания, получила сертификат на посещение любой страны мира и приглашение на уик-энд в Москву во время прохождения корпоративного забега «Дай пять».

Добавим, конкурс красоты среди работниц промышленного гиганта проводят уже в шестой раз. И этот, конечно, далеко не последний.

“Я советую всем девушкам, которые сомневались, стоит ли участвовать, обязательно находить в себе силы и уверенность, идти и пробовать. И побеждать каждый день над собой. Я очень счастлива. Буду с гордостью носить это звание”, — рассказала журналистам Нелли Талалайкина.

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