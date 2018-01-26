Гласность 2.0: фразу «надо менять Путина» заглушили в прямом эфире

В Нижнем Новгороде местное ТВ в прямом эфире заглушило фразу представителя партии «Яблоко» о необходимости смены власти и президента.

Как сообщает TJ, заместитель председателя нижегородского отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский теперь планирует обратиться с жалобой в избирательную комиссию Нижегородской области.

На телеканале проходили дебаты между доверенными лицами кандидатов в президенты России Григория Явлинского и Бориса Титова. В ходе речи Садомовского небольшой фрагмент заглушили.

«В тот момент, когда звук был заглушен, я говорил фразу о том, «что надо менять Путина и власть». В данный момент мы будем жаловаться в избирательную комиссию Нижегородской области, — заявил представитель »Яблока«.

Он также рассказал, что сам факт цензуры его уже не удивляет. В частности, по его словам, когда дебаты идут в записи, то при любом упоминании Путина участников останавливают и просят записать заново. Кроме того, из одного из эфиров вырезали даже упоминание местного губернатора Никитина.

При этом мужчина подчеркнул, что заглушка каким-то образом произошла либо во время прямого эфира, либо с небольшой задержкой. Алексей Садомовский допустил, что трансляция может идти с небольшой задержкой, чтобы редакторы могли успеть провести модерацию.

Напомним, на прошлой неделе в ходе дебатов в прямом эфире на телеканале »Россия 1« кандидат в президенты Владимир Жириновский обматерил кандидата Ксению Собчак, назвав её »последней б.....«.

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