Россиянам не понравится: министр рассказал, как можно повысить пенсии

Для увеличения размера пенсии нужно повысить налоги или пенсионный возраст.

Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

«У нас последние годы из-за тех демографических проблем, которые у нас были в 90-е, происходит следующая ситуация, когда количество людей на пенсии относительно людей, которые работают, увеличивается. И здесь выходов немного. Если не делать каких-то изменений — не повышать налоги или не повышать пенсионный возраст — очень серьёзно улучшить уровень пенсий, качество здравоохранения и качество социального обслуживания будет сложно», — приводит слова министра «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития отметил, что считает неприемлемым балансировать бюджет за счёт повышения пенсионного возраста. Неправильно говорить о пенсионном возрасте и как об источнике рабочей силы, уверен министр.

«Те, кто будет хотеть продолжать работу, должны продолжать её, иметь возможность её продолжить — это не имеет никакого отношения к пенсионному возрасту», — заявил он.

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