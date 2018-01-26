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Новость от 06 марта 2018

Будем знакомы: новый зам Тулеева прибыл в Новокузнецк

Сергей Цивилёв сегодня прибыл с рабочим визитом в Новокузнецк.

По данным пресс-службы администрации Новокузнецка, новый заместитель Амана Тулеева сегодня посетит несколько промышленных предприятий и познакомится с руководством.

Общения с прессой новый ответственный в областной администрации за промышленность не запланировал.

Сергей Цивилёв назначен 5 марта заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Эксперты прочат Цивилёва в будущие губернаторы Кемеровской области.

Кто такой Сергей Цивилёв.

novokuznetsk.su

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