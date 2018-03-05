Слишком много проблем: эксперт заявил о необходимости «лечения» российской экономики

Член Экспертного совета при правительстве, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин призывает принимать срочные меры. Он уверен, что российскую экономику нужно “лечить”.

“Ситуация, в которой мы находимся, мы можем розовыми красками украшать, но она, если честно, чрезвычайно далека от красоты”, — цитирует его слова “Росбалт”.

По его словам в стране назрело много проблем, но самая серьёзная — удручающее состояние бизнес-климата.

“Вся современная экономика не привязана к территории (в отличие от газа, нефти и металлов), и эти индустрии гораздо меньше толерантны к плохому бизнес-климату, — указал Волошин. — Эти два градусника показывают заболевание, требующее лечения”.

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