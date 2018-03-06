Ресурсов не хватит: эксперты оценили шансы россиян на выживание в экономический кризис

Почти 40% россиян не способны без потерь пережить кризис.

К таким выводам пришли аналитики РАНХиГС после проведённого опроса, в котором приняли участие 3 тысячи человек. По словам экспертов, если ситуация в экономике не изменится в лучшую сторону, благосостояние этих 40% жителей продолжит ухудшаться. Как пишут «Ведомости», в эту категорию входят пожилые люди, жители сёл и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные.

В качестве ресурсов для выхода из кризиса специалисты называют доходы, сбережения, профессиональное образование, социальные связи. Однако полностью их используют только 20,4% россиян. Как правило, это жители крупных и средних городов моложе 45 лет, с высшим образованием, работающие на позициях руководителей и высококвалифицированных специалистов. По данным аналитиков, благосостояние 68% из них в кризис не ухудшилось, а у 31% даже улучшилось.

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