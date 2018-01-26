Кузнецов рассказал: Новокузнецк становится центром агломерации

В прямом эфире Ново-ТВ глава Новокузнецка рассказал о миграционной ситуации в городе. Сергей Кузнецов отметил, что многие сгущают краски. На самом деле тенденция положительная.

“Ситуация в городе лучше, чем кто-либо об этом думает, у нас постоянный прирост в 1,5 — 2 тысячи человек. Это за счёт как раз миграции. Уезжающих стало меньше, чем прибывающих. У нас много народу приезжает и прописывается.

Это и студенты, и работники, и родственники горожан. Этот тренд в этом году показал себя как никогда. Второй или третий год население города растёт. Более того, я дал задание своим подчинённым, чтобы они подсчитали, сколько человек каждое утро приезжают в город на работу.

Сколько у нас работников иногородних. Сейчас мы становимся центром агломерации. У Новокузнецка новый тренд — он не растёт изнутри, он прирастает из агломерации”, — подчеркнул мэр.