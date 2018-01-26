Штормовой ветер и снег: на Кузбасс надвигается непогода

Инспекторы Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть внимательней на дорогах.

В ближайшие сутки на территории Кемеровской области ожидаются понижение температуры до плюсовых значений, осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра до 25 м/с и метели.

Из-за снежных заносов и резких перепадов температур высока вероятность образования гололедных явлений.

Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо быть крайне внимательными и учитывать погодные условия.

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