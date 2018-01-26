Шерегеш ждёт коллапс: все места распроданы, туристам придётся ночевать в машинах

редстоящие выходные по многолетней традиции ознаменовываются аншлагом в Шерегеше.

На носу самый главный весенний праздник. Многие решили провести его на главном горнолыжном курорте Кемеровской области — в Шерегеше. Удастся это тем, кто о домике или номере в отеле позаботился заранее, а вот тем, кто дотянул до последнего… увы.

«Еще несколько дней назад можно было найти номера в отелях, а сейчас они забронированы почти на 100%. На сегодняшний день туристам можем предложить всего пару вариантов проживания в поселке в 5 километрах от ГЛК, например в хостеле „Тайга“», — рассказал ВашГород.ру директор компании «Кузук» Евгений Афанасьев.

Также специалисты отметили, что в этом году снизилась глубина продаж. Другими словами, если раньше туристы старались заранее планировать свой отдых, то сейчас всё чаще делают это в последние дни, при этом рискуя остаться совсем без отдыха.

«Из года в год ситуация повторяется — туристы в последний момент решаются ехать отдыхать и ищут свободные квартиры и номера в отелях. Самые рисковые едут в надежде найти что-то „на месте“. После в соцсетях можно найти посты о ночевке в автомобилях», — пояснил представитель сервиса бронирования kuzuk.ru.

Однако и тем, кто всё же отправится в Шерегеш в эти длинные выходные, придётся не совсем сладко. Обычным атрибутом весенних праздников в Шерегеше являются очереди на канатные дороги, пробки на дорогах и недостаток парковок.

«С очередями будет чуть легче после запуска новой канатной дороги „Олимпия“, но глобально это проблему не решит — мощностей подъемников в Шерегеше не хватает в пиковые даты сезона», — рассказал представитель.

А вот с парковками всё не так уж и плохо: с каждым годом их становится всё больше. Например, в этом сезоне открылась удобная в шаговой доступности от канатной дороги «Олимпия».

Только вот с пробками ситуацию вряд ли удастся как-то решить.

Для желающих отдохнуть и любителей покататься есть несколько советов: альтернативой в эти праздники можно считать Алтай и Телецкое озеро. Здесь отдых дешевле раза в два и всегда есть свободные места. Гостиницы на праздники загружены примерно на 60%. Свободные номера есть, например, в гостиницах в «Алтай рай», «Бирюза» и «Ника».

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