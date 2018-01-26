Миллиардер: новокузнечанин стал самым богатым человеком в России

Уроженец Новокузнецка Владимир Лисин возглавил российский список Forbes.

В списке самых состоятельных людей России по версии журнала Forbes сменился лидер. Издание оценило состояние председателя совета директоров и владельца контрольного пакета акций НЛМК Владимира Лисина в $19,1 млрд. За год Лисин разбогател на $3 млрд. В глобальном рейтинге Лисин занимает 57-е место по размеру состояния.

В тройке самых богатых - на третьем месте с $18 млрд прошлогодний лидер российского списка Forbes Леонид Михельсон («Новатэк»), Алексей Мордашов («Северсталь») остался вторым — $18,7 млрд.

Замыкают пятёрку президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,4 млрд, +$1,9 млрд) и владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко ($16 млрд).

Напомним, сегодня в Новокузнецке продолжается строительство спорткомплекса на деньги Владимира Лисина. Ранее SU рассказывал о забавном случае между Лисиным и Путиным.

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