“Я что, по борту разреза с внуками буду гулять?”: Тулеев рассказал о ситуации с угольными разрезами

“У нас выход только один: все, хватит рыть. Насчет этого страшные споры идут, долбят меня со всех сторон. Путь этот дорогой, а все как хотят: приехал, нарыл, продал, бабки получил и уехал. А мы говорим: нет, ребята, дальше уже некуда. Когда летишь на вертолете, действительно израненная земля. Ну нельзя.

Не знаю, отчего у меня так, но обостренное чувство: я против новых лицензий на угледобычу. Нас лишили права влиять на это. Раньше было два ключа: без региональных властей Минприроды не имело право продавать, а сейчас на нас чихать. Я считаю, того, что мы добываем (200-240 миллионов тонн угля в год. — Ред.), достаточно. Должен быть экологический предел. Нельзя в одном месте, в одном регионе добывать столько угля, а если идем на это — должны быть жесточайшие требования к экологии, которые необходимо выполнять, и без этого никаких лицензий выдавать не нужно. Жуткая идет борьба, жуткое давление, к сожалению, но мы стоим на своем.

Предел уже давно наступил, но никто же не слышит! Всем нужно продать и нажиться, против денег что ты можешь сделать? Хоть ты заорись, врагов наживаешь, но разрешения без тебя дают. А жить-то мне здесь, я никуда не собираюсь. Я что, по борту разреза с внуками буду гулять? Меня это лично задевает.

Я рад, что растет число сторонников экологии, и мы серьезно ею занимаемся. За последние 20 лет закрыли 50 крупных экологически опасных производств, которые негативно влияли на здоровье людей. Например, Беловский цинковый завод, представляете, какой он продукцией воздух травил?

В итоге загрязнители убрали. Выбросы в атмосферу в целом по Кузбассу за последние 20 лет уменьшились на 35%, или на 325 тысяч тонн в год. В наших реках снова появились ценные породы рыб: таймень, хариус«, — отметил Аман Тулеев.