По словам президента РФ Владимира Путина, сокращение числа вузов в стране — мера вынужденная.

Слишком много развелось учреждений “Рога и копыта”, которые не предоставляли никаких образовательных услуг, а занимались лишь продажей “корочек”.

Об этом он рассказал во время общения с рабочими на «Уралвагонзаводе».

«Начиная с 1991 по 2010 год, количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза. Многие превратилась не в вузы, а в конторы »Рога и копыта”, — передаёт слова Путина Независимая газета.

За последние несколько лет сократилось число вузов на 60%, а вузов — на 30%.

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