Борется: суд принял апелляцию Юрия Мовшина

Апелляция бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина поступила в суд.

Эту жалобу будут рассматривать в Республике Хакасия, сообщает ВашГород.ру. Когда именно будет рассмотрена жалоба — пока неизвестно.

Напомним, экс-глава ГИБДД Кузбасса был признан виновным в аварии, которая унесла жизни четырёх человек. Его приговорили на 4,5 года колонии общего режима. Его адвокаты не согласились с решением суда и подали апелляцию.

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