Судебные приставы Новокузнецка: скрывающихся алиментщиков ждут большие проблемы

Принят закон о безрезультатных поисках должников по алиментам. Новые правила защитят в первую очередь детей и одиноких матерей — они смогут оформить страховую ежемесячную пенсию по потере кормильца.

По новым правилам судебные приставы должны информировать взыскателей о безрезультатном поиске должника, а также разъяснить право на обращение в суд.

В отделе службы судебных приставов по Куйбышевскому району пояснили, что такое практиковали и раньше, но подобные случаи, как правило, были единичны. Доказать свое существование должнику потом очень сложно.

“В случае, если должник всё-таки объявился, то бремя доказывания, что он именно он и объяснения, где он всё это время находился — лежит на нём. Либо отменяется решение суда по признанию его безвестно отсутствующим. Взыскателям даёт право получать социальные гарантии. Если должник не найден и не оплачивает алименты, то взыскатель не защищён”, — рассказала ТВН начальник отдела службы судебных приставов Людмила Вихрова.

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