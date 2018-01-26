370 миллионов рублей – в Кузнецкую ТЭЦ

Сибирская генерирующая компания в 2018 году направит на ремонт основного и вспомогательного оборудования Кузнецкой ТЭЦ около 370 миллионов рублей.

Основные мероприятия ремонтной кампании, касающиеся основного оборудования станции, стартуют сразу после окончания отопительного сезона. К текущим ремонтам энергетики приступили уже в феврале, после прохождения пика отрицательных температур.

С мая по сентябрь 2018 года на капитальный ремонт встанут турбины № 4 и 12. Остальные турбоагрегаты подвергнутся текущим ремонтам.

Запланирован капитальный ремонт котлоагрегатов № 15 и 17. Текущие ремонты предстоят котлам № 5, 6, 7, 8, 18, 16. Из них на седьмом котле будет заменено около 34 тонн поверхностей нагрева и около 38 тонн – на котле № 8. В числе приоритетных задач – ремонт золоулавливающих установок для повышения эффективности очистки дымовых газов и снижения вредных выбросов в атмосферу.

– Такой объем мероприятий позволит сохранить надежную работу станции, снизить вероятность отказов в работе оборудования, – пояснил главный инженер Кузнецкой ТЭЦ Алексей Боронин. – В частности, замена поверхностей нагрева позволит увеличить КПД оборудования, сократит расход топлива, снизит количество выбросов и, в целом, положительно скажется на экологии города.

В числе ремонтов вспомогательного оборудования на 2018 год запланирована замена двух трубных пучков на бойлерных установках, отвечающих за выработку тепла и теплоснабжение потребителей.

Для информации: в состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ входят семь турбин, восемь энергетических котлов, два водогрейных и два паровых. Из семи турбоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ, одна турбина 1953 года установки, ещё шесть – смонтированы с 1994 по 2008 гг. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, оборудование станции проходит проверку, подготовку и доведение до нормативных характеристик.

Пресс-служба СГК.