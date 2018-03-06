Выборы-2018: кандидаты борются за голоса рабочих сибиряков

Политологи отмечают, кандидаты в президенты России в ходе нынешней кампании ездят в регионы активнее, чем в 2012 году.

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин отметил, что помимо крупных центральных городов, кандидаты предпочитают организовывать встречи с населением в Новосибирске, Воронеже и Челябинске.

“Второй характерный момент — это выбор промышленных регионов, выбор промышленного пролетариата”, - рассказал эксперт.

Председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко считает, что на этих выборах ожидается высокая явка — до 65%. В целом прогнозируется общая активность и избирателей, и наблюдателей, передаёт РИА Новости.

Ранее политологи прогнозировали большой интерес к голосам сибиряков. На их активную поддержку надеются кандидаты Ксения Собчак, которая посетила Новосибирск и Омск в начале года.

Павел Грудинин (кандидат от КПРФ) тоже приезжал в Новосибирск, где заявил, что рассчитывает на 60% голосов жителей Зауралья и Сибири.

Как проходили выборы в 2012 году можно прочитать здесь.

Напомним, выбирать нового президента мы будем уже на следующей неделе - 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники