Чтобы не мокли под дождём: новокузнечанам подарят остановочные павильоны

Представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева рассказала о приятном подарке для горожан в честь 400-летия Новокузнецка.

“До юбилея города осталось 116 дней. А подарки уже начали получать сейчас. Вот он первый, новенький павильон на остановке «Театр Металлургов» от депутата совета народных депутатов Кемеровской области Коржавина Сергея Ивановича.Пошли прятаться от первого весеннего дождя на новую остановку”, — поблагодарила она на своей странице в Инстаграме.

Она уточнила, что в ближайшее время от УДКХиБ появятся ещё 16 новеньких павильончиков.

“Уже подготовлен список мест, где нет остановочных павильонов. Часть мы установим по линии ведомства, а часть — на средства спонсоров. Сейчас работа ведётся, выбираются места, где остановочные павильоны нужнее всего. Особое внимание мы уделим красным линиям города. Работа идёт в этом направлении”, — пообещала она.

Напомним, горожане уже который месяц жалуются на отсутствие остановочных павильонов по улице Кирова — на остановках «Цирк» и «Терсь». На остановке “Музей” установили павильон в конце лета 2017-го.

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