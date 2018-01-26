Я хочу здесь жить! Весенние идеи для вашей квартиры

Как нет одинаковых женщин – так нет даже двух одинаковых квартир, где они выступают в роли хозяек. Да, планировка может быть похожа один в один, но когда женщина создаёт уют в своём доме – она его преображает.

Женщины – прирождённые дизайнеры во всём, что касается любимого «гнёздышка». Но, согласитесь, гораздо приятнее и легче творить в квартирах от такого застройщика, как инвестиционно-строительная компания «УК Союз».

Конечно же, с наступлением весны каждой женщине хочется эффектного обновления. Надеемся, что наша весенняя подборка свежих идей для однокомнатных квартир вдохновит вас на новые удивительные преображения.

Подиум со встроенной кроватью

Эта потрясающая интерьерная фишка не только шикарно экономит пространство, но и выглядит великолепно. Стоит только выдвинуть ящик, и уже застеленная постель у ваших ног. Встали утром – задвинули. Даже заправлять не надо и «париться» насчёт покрывал.

А на самом подиуме можно расположить что угодно – диван с журнальным столиком и плазмой, компьютерный уголок для двоих, стеллажи с книжками, коллекцию любимых «няшек», гардеробную с большущим зеркалом.

Встроить такой подиум можно в любую часть комнаты, которую вы хотите преобразить и выделить. Конечно, его придётся делать на заказ и отдельно покупать хороший матрас, но оно того стоит.

Открытые полки

Дизайнеры советуют использовать для зонирования комнаты различные стеллажи с открытыми полками. Они не мешают солнечному свету наполнять ваш дом, но при этом скрывают от глаз всё, что должно быть скрыто.

Интереснее всего смотрятся невысокие конструкции – например, вровень со спинкой дивана или детского манежа, которые находятся за полками. За ними вы можете спрятать свою кровать, детский уголок, уютный диванчик «для обнимашек».

Такие стеллажи легко передвигаются с места на место, так что любые перестановки теперь не проблема. И ими можно пользоваться с обеих сторон, украшая красивыми безделушками, мишками-ангелочками и милыми сердцу фотографиями, которые, как известно, не только радуют глаз, но и создают волшебный уют.

Ширмы

Простая и очень уютная идея – ширмы. Они могут быть сделаны из ДСП, оклеенных теми же обоями, что и комната. А можно сыграть на контрасте, выбрав для отделки лёгкой перегородки обои с другим рисунком, яркий оттенок краски, красивую ткань, фотографии, ажурную резьбу,

искусственные вьющиеся растения, уличные гирлянды – в общем, всё, что подскажет ваша фантазия.

Необыкновенную ширму можно сделать даже в виде изгороди из маленьких древесных стволов. Главное, чтобы она прятала, защищала и украшала личное пространство живущих в квартире людей – место отдыха, сна, детских игр.

А в качестве милой ширмы, за которой находится кровать, можно использовать потолочный карниз с воздушными занавесками. Там вы будете спать, как настоящая принцесса.

Ещё идеи!

Если убрать балконную дверь и оконную раму, то у вас появится чудная миленькая комнатка, которую можно обустроить и украсить на свой вкус, сделав там кабинет, будуар, гардеробную, уголок для детских игр или чая и пироженок с подружками.

Надо только позаботиться об установке здесь радиатора, а оставленный подоконник превратить в барную стойку, полку для сувениров или подставку для аквариума. А если не хотите убирать балкон – можно просто поставить там шкаф для всякой всячины.

Большое зеркало наполнит комнату светом, воздухом и пространством. А с помощью кровати-чердак можно создать своему ребёнку полноценную детскую. На втором этаже, куда ведёт лесенка, он будет спать, а внизу хватит места для всех его игрушек и учебного уголка с компьютером.

Цвет и свет

Идеальными цветовыми сочетаниями дизайнеры считают различные оттенки белого со светло-жёлтым, светло-розовым, персиковым, серым, светло-зелёным, светло-голубым, голубовато-зеленоватым, приглушённо-оранжевым, светло-сиреневым. С ними можно использовать

любые яркие аксессуары.

Если вам нравится шоколад, то он эффектно смотрится со светло-бежевым, а акценты лучше выбирать красные, оранжевые и белые. Тот же беж хорош в паре с терракотовым, а также розовыми, малиновыми и жёлтыми аксессуарами. Кремовый выигрышнее всего с приглушённо-оранжевым и ярко-оранжевыми, зелёными, терракотовыми и шоколадными цветовыми акцентами. А бледно-голубому нужен светло-зелёный и белые, перламутровые, синие, изумрудные и ярко-зелёные аксессуары.

Что касается освещения, то каждой функциональной зоне нужен свой осветительный прибор. От большой люстры по центру потолка лучше вообще отказаться в пользу нескольких точечных светильников. И не забудьте про романтичное бра возле своей кровати и уютную затемнённую лампу у детской кроватки.

Накануне 8 Марта в офисе «УК Союз» прошло яркое событие – 16 финалисток областного конкурса «Миссис Кузбасс 2018» соревновались, кто из них самый талантливый дизайнер интерьеров. А источником вдохновения для кузбасских красавиц послужили однокомнатные квартиры в новостройках компании. Как оказалось, самые обаятельные и привлекательные мамы Кемеровской области прекрасно умеют создавать домашний уют.



Инвестиционно-строительная компания «УК Союз» поздравляет всех милых женщин с прекрасным весенним праздником и желает каждой благополучия и вдохновения. Будьте счастливы и любимы и наполняйте свои дома красотой, теплом и уютом – как это умеете только вы.

Позаботиться об уютном семейном гнёздышке можно прямо сейчас. Тем более что в Новокузнецке действует хорошее предложение – однокомнатные квартиры по договору купли-продажи в новостройке на проспекте Строителей, 88 б.

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